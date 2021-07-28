Olympiakos, Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor
Bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru’yu Olympiakos’un istediği ve önümüzdeki günlerde transferin tamamlanacağı iddia edildi.
Foot Mercato’da yer alan haberde, adı Beşiktaş’la anılan ve daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru’nun Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Monaco ve Olympiakos arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin 5 milyon Avro karşılığında tamamlanacağı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi.
Galatasaray'da üç farklı sezonda forma giyen Onyekuru, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 15 maça çıkarken 5 gollük katkı sağlamıştı.
2020/21 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonunu sarı-kırmızılı takım kullanmamıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti