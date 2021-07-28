Olympiakos, Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 07:57

Foot Mercato’da yer alan haberde, adı Beşiktaş’la anılan ve daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru’nun Yunanistan ligi ekiplerinden Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Monaco ve Olympiakos arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin 5 milyon Avro karşılığında tamamlanacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi.

Galatasaray'da üç farklı sezonda forma giyen Onyekuru, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 15 maça çıkarken 5 gollük katkı sağlamıştı.

2020/21 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonunu sarı-kırmızılı takım kullanmamıştı.