Onyekuru asist yaptı, Etebo gol attı!
Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu yendi.
Galatasaraylı futbolcular Etebo ve Onyekuru'nun forma giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Lesotho'yu konuk etti. Maçı 3-0 kazanan Nijerya'nın gollerini 23. dakikada Victor Osimhen, 50. dakikada Etebo ve 83 dakikada Paul Onuachu attı. Onuachu'nun golünde asisti Onyekuru yaptı.
Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı. Lesotho ise 3 puanda kaldı.
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