Paolo Maldini'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Paolo Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu ile müzakerelerini sürdürüyor.Son dönemde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu için teklifler artıyor. İtalyan devi Milan'da teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini, transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sky Sport Italia'ya konuşan Maldini, performansından memnun oldukları Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, sahadan 4-2 galip ayrıldı. 24. dakikada Milan'ın ilk golünü kaydeden Çalhanoğlu, frikikten attığı golle takımını yeniden ayağa kaldırdı.
Dev kulüplerin radarına giren 26 yaşındaki oyuncunun adı İngiliz devi Manchester United ile anılıyordu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan forması ile çıktığı 14 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.
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