Paralimpik Oyunları’nda madalya alan sporcularımız yurda döndü

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:21



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı ile madalya alan sporcular yurda döndü.





Milli kafileyi Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve aileleri karşıladı.

"2024’TE DE ALTIN MADALYA GETİRECEĞİZ"



Golbolde gol kralı olan milli sporcu Sevda Altunoluk, ilgiden mutlu olduklarını belirterek, “Çok mutlu olduk. İlgiden çok memnunuz. Biz altın madalya kazandık ama tüm Türkiye olarak kazandık. Çok teşekkür ederiz. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Çok çalıştık çünkü bunun hayaliyle yatıp kalkıyorduk. Teknik ekibimiz, hocalarımız, yöneticilerimiz ve bakanlığımızın destekleriyle altın madalya kazanmayı bildik. Genç arkadaşlarımızla birlikte inşallah 2024’te altın madalya getirerek daha büyük bir şekilde taçlandıracağız inşallah” dedi.

"GÖRME ENGELLİLER CAMİASINI ÇOK SEVİNDİRDİLER"



2016 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya aldıklarını vurgulayan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Daha sonraki yıllar bizim için çok zor geçti. 2016 yılında altın madalya alan takımımızdan 1 sporcumuz dışındaki sporcularımız sporu bıraktılar. Dolayısıyla takımımızı yeniden yapılandırdık. Bugün yeniden yapılanmanın ürünlerini görüyoruz. Ben çocuklarıma giderken oraya tarihi yaşamaya değil, yazmaya gidiyorsunuz demiştim. Çocuklarım gerçekten tarihi yazarak geldiler. Çok mutluyum. Ülkemizi çok sevindirdiler. Görme engelli camiasını çok sevindirdiler. Tabii bu başarıda çocuklarımızın emekleri ve çabalarının yanında bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ SPORA DAVET EDİYORUZ"



Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ahmet Akın, engelli bireyleri spora davet ederek, “Yıllardır özlemle beklediğimiz bir karşılama bu yüzden teşekkür ediyorum. Eminim ki bizden sonra gelecek engelli kardeşlerimizin önlerini de açıyoruz. Onları spora davet ediyoruz. Emek veren tüm sporcu kardeşlerime, teknik heyetlere ve federasyonlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN BRANŞLARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPTI"



Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı Takım Kaptanı Sadık Savaş, özlemini duydukları madalyaları aldıklarını vurgulayarak, “Güzel bir yarışma çıkardık. Bütün branşlarımız elinden geleni yaptı. Biz de okçuluk takımı olarak güzel maçlar çıkardık. Güzel sonuçlar ve madalyalar aldık. Daha önce özlemini yaşadığımız madalyaları bu defa elde ettik çok şükür. Sporun ve sporcunun yanında olduğu için devletimize teşekkür ediyoruz. Bizler inandık ve daha iyi sonuçlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.