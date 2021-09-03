Golbol Kadın Milli Takımı: "Altın madalyayı Atamıza armağan ediyoruz"

Olimpiyatlarda üst üste ikinci altın madalyasını kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, altın madalyayı Atamıza armağan etti.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 13:26
Golbol Kadın Milli Takımı:
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadın Golbol Milli Takımımız, altın madalyayı Atatürk'e armağan etti.

Karşılaşma sonrası heyecanlarını paylaşan kadın golbol takımımız muhabirin, 'Altın madalyayı kime armağan ediyorsunuz?' sorusuna, 'Atamıza armağan ediyoruz' cevabını verdi.

Bu cevap, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan milli takım kadrosu, 2020 Tokyo golbol final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek Rio 2016'nın sonrasında Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.


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