Perotti, ayağının tozuyla Fenerbahçe'nin maçını izledi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, dün İstanbul'a geldikten sonra ayağının tozuyla yeni takımının maçını statta izledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, dün İstanbul'a geldikten sonra ayağının tozuyla yeni takımının maçını statta izledi.
Yarın sona erecek yaz transfer döneminde 16'ncı isim olarak İtalya Serie A ekibi Roma'dan Diego Perotti ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, yeni takımını izlemek için stada gitti.
Deneyimli futbolcu, dün akşam Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile Ülker Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı maçı heyecanla izleyen Perotti, mücadelenin ardından arkadaşlarını alkışlayarak stattan ayrıldı.
Alacaklarına karşılık Roma'dan bonservisini alan Diego Perotti, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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