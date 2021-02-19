Fenerbahçeli Perotti'nin babası: Tamamen yalan!
Orta alan oyuncusu Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, ülkesi Arjantin'de Ole'ye konuştu ve oğlunun sakatlık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son olarak 29 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde forma giyen Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, Finlandiya'da operasyon geçirmişti.
Ole'ye oğlu Perotti'nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hugo Perotti, "Diego'nun Roma'dan Fenerbahçe'ye sakat geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. Ameliyat oldu ve başka bir sıkıntısı yok. Şimdi iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden iyileşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kimse şüphe etmesin" diye konuştu.
Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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