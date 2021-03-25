PFDK'dan Beşiktaş'a sosyal mesafe cezası
PFDK cezaları açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında sosyal mesafe kurallarına uymadığı için ceza yedi.
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Pazar günü evinde ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisinin ardından ceza yedi. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 21.03.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Seyircisiz oynanan maçta ortaya çıkan bu görüntüler tepki çekmişti. Daha önce Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündeme gelen tribün olayları bu mücadelenin ardından da oldukça konuşulmuştu.
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