PFDK'dan Beşiktaş'a sosyal mesafe cezası

25 Mart 2021 Perşembe, 20:17

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Pazar günü evinde ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisinin ardından ceza yedi. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 21.03.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Seyircisiz oynanan maçta ortaya çıkan bu görüntüler tepki çekmişti. Daha önce Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gündeme gelen tribün olayları bu mücadelenin ardından da oldukça konuşulmuştu.