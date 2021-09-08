Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek’in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

DHA
08 Eylül 2021 Çarşamba, 08:20
Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek’in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Bosna Hersek, sahasında Kazakistan’ı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kazakistan 51’inci dakikada Islambek Kuat’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 74’üncü dakikada Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic, penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Pjanic, 86’ncı dakikada da Menalo’nun attığı golde asisti yapan isim oldu ve Bosna Hersek mücadelede 2-1 öne geçti. Kazakistan’dan Zainutdinov 90+5’inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bosna Hersek bu sonuçla gruptaki 4’üncü maçından da galibiyet çıkartamadı. 
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Miralem Pjanic, 90 dakika sahada kalıp; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor’un file bekçisi İbrahim Sehic de mücadelede 90 dakika görev yaptı. Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise yedek kulübesinde  başladığı karşılaşmada forma giymedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler