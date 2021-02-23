Porto kalecisi Alfredo Quintana kalp krizi geçirdi

23 Şubat 2021 Salı, 12:31

Porto Hentbol Takımı’nın Kübalı kalecisi Alfredo Quintana, idman sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İdmana çıkan Quintana‘nın, kötü hissetmesine karşın antrenmanı terk etmediği ancak bir süre sonra bir anda yere yığıldığı öğrenilirlen, oyuncunun hemen Porto'da bulunan Sao Joao Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.



PORTO’DAN AÇIKLAMA

Kübalı kaleci Alfredo Quintana'nın antrenman sırasında kalp krizi geçirmesi üzerine Porto'nun internet adresinden dee konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kübalı kaleci Quintana'nın kalp krizi geçirdiği doğrulandı.

ALFREDO QUINTANA KİMDİR?

20 Mart 1988 yılında Havana, Küba’da dünyaya gelen Quintana, Portekiz Ulusal Takımı'nın kaleciliğini yapıyor. 2014 yılından bu yana Portekiz ile 56 maça çıkan Quintana, 2010'dan bu yana da FC Porto'nun kalesini koruyor. 32 yalındaki Kübalı kaleci, Porto ile 10 yılda 10 kupa kazanmıştı.