Premier Lig'de şok ayrılık! Eski Beşiktaşlı hoca ile yollar ayrıldı
Premier Lig’de West Bromwich Albion’u çalıştıran Slaven Bilic’in görevine son verildiği açıklandı.
Premier Lig’in 13. haftasında dün Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich, Slaven Bilic’in görevine son verdi. Hırvat teknik adam bu sezon Premier Lig’de görevine son verilen ilk isim olurken Sky Sports’da yer alan haberde Albion yönetiminin sezon sonunda küme düşmemek için hoca değişikliğine gitmek istediği ifade edildi. Haberde, takımın başına Sam Allardyce’ın geçmesinin beklendiği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’ Slaven’e ve antrenör ekibine geçtiğimiz sezonki başarılarından dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte hepsine başarılar diliyoruz. ‘’ denildi. Bilic’in yerine göreve gelmesi beklenen Allardyce son olarak Everton’ı çalıştırmıştı. West Bromwich Albion bu sezon Bilic yönetiminde Premier Lig’de geride kalan 13 haftada, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 7 puanla 19.sırada yer alıyordu.
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