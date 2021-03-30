Raiola: "Eski çalışanları hapiste olan FIFA'nın hayatımı düzenlemesini kabul edemem"

30 Mart 2021 Salı, 13:16

Transferin gözde ismi Erling Haaland başta olmak üzere birçok yıldızın menajerliğini yapan Mino Raiola ve sahip olduğu menajerlik şirketiyle 2019’da Forbes tarafından dünyanın en güçlü menajeri seçilen Jonathan Barnett Athletic’e açıklamalarda bulundu. İki menajer de FIFA’yı menajerlerin işlerini engellemekle suçlarken geçmiş yıllara göre gücünü kaybettiğini ifade etti.

"ONLARLA EŞİTİZ"

FIFA Paydaşlar Komitesi geçtiğimiz yıl aldığı kararla menajerlerin oyuncular üzerindeki haklarına ve yaptıkları işlemlere ilişkin bir dizi değişikliğe gitmişti. Alınan kararlar henüz uygulanmasa da FIFA’nın menajerlerin gücünü azaltmak istediği ifade edilmişti. Konuya ilişkin Jonathan Barnett, "FIFA’nın tam olarak anlamadığı şey, biz küçük çocuklar değiliz. Küçük bir işletmeyi yürütmüyoruz. Her anlamda onlar eşit durumdayız. FIFA oyundan çok uzak. Oyuncuların, menajerlerin ve kulüplerin ne yaptığı hakkında hiçbir fikirleri yok. Kendilerine uyan kurallarla ortaya çıkıyorlar ama bir oyuncunun ne yaptığını bilmiyorlar. Hiçbir oyuncu tanımıyorlar." ifadelerini kullandı.

"FIFA’YA GEREK YOK"

Mino Raiola ise şunları söyledi, "Jonathan ve benim aramdaki fark şu, ben FIFA’nın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hayalim daha dürüst ve endüstriyel bir futbol sistemi. Umarım bunu görecek kadar yaşarım. Her yıl skandallar oluyor ve artık bu tesadüf değil. Öyleyse bugün, 2021’deki en büyük soru şu: FIFA’nın var olmasının anlamı nedir? Geçmişte tüm bu skandalları yaşamış bir organizasyona üye olmak isteyen federasyonları anlamıyorum. Modern futbolda neler olup bittiğini bilmeyen bir organizasyona ihtiyacımız yok."

“FERGUSON VE GUARDIOLA BOYUN EĞMEMİZİ İSTİYOR”

Pogba’nın Manchester United’a transferi konusunda Mino Raiola’ya eleştirilerde bulunan Alex Ferguson ve sorun yaşadığı Pep Guardiola ile ilgili Raiola, “Ferguson hep ona tamam diyen insanlara alışkındı. Ferguson Manchester United’dan ayrıldığında kulübün sahipleri Pogba'yı geri getirdiğimde haklı olduğumu söylediler. Ferguson Pogba'ya inanmadı. Sepp Blatter’in ‘Ondan hoşlanmadım’ demesi gibi. Ferguson'un ne dediği umurumda değil. Guardiola ve Ferguson ile sorunum var. Onlara boyun eğmemiz gerektiğine inanıyorlar. Ben onların elinde değilim. Ben bağımsızım. İlgilendiğimiz tek bir taraf var, oyuncularımız." ifadelerini kullandı.

"FIFA’NIN YAPAMADIĞINI YAPIYORUZ"

Barnett, eski futbolcuların kariyerleri bittikten sonra ekonomik sorunlar yaşadığını söylerken günümüzde böyle bir sorun olmadığını ifade etti, "İngiltere 1966 Dünya Kupası’nı kazandığında ilk 11’inden sekiz veya dokuzu madalya ve kupalarını satmak zorunda kaldı. Hiçbir kulüp onlara yardım etmedi. FIFA onlara yardım etmedi. Bu isimlere kimse destek olmadı. Bugün ise şöyle bir durum var, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanırsa hiçbiri madalyalarını satmak zorunda kalmayacak. Günün sonunda onları koruyan tek kişi biz oluyoruz."

“PANDEMİYE RAĞMEN REKOR KIRILABİLİR”

Pandemi sebebiyle birçok kulübün ekonomik sorunlar yaşamasına rağmen iki menajer de yaz transfer döneminin hareketli gececiğini düşündüklerini söyledi. Barnett, "Evet daha zor olacak. Ancak rekor kırabilecek üç veya dört büyük anlaşma bekliyorum. Camavinga gelecek yıl Premier Lig'de oynayabilir. Bu olacak mı bilmiyorum ama karakteri inanılmaz derecede güçlü. O, bir süper star olacak." Railo ise transferin gözdesi Haaland ile ilgili şunları söyledi, “Haaland ile ilgili herkes yanılıyordu. Her şeyi herkesin hayal ettiğinden çok daha hızlı yaptı. Ona ikna oldum ve herkes ikna oldu. Büyük kulüplerin hepsine gidebilir ve bunu geçen yıl yapabilirdi.”