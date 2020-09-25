Ravil Tagir Başakşehir'de
Başakşehir Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü, hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir’in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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