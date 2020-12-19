Rıdvan Dilmen Galatasaray-Karagümrük maçını yorumladı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 10:28

Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Esenyurt'ta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e Mevlüt Erdinç'in 90+11. dakikada attığı gollen 2-1 mağlup olurken Rıdvan Dilmen'den ilginç açıklamalar geldi.. Karşılaşmanın hemen ardından, %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi.

Fatih Karagümrük'ün iyi bir oyun çıkardığını söyleyen Dilmen, "Karagümrük, tecrübeli olmuş oyuncuları olan, sakin bir takım. Bugün orta sahanın ortasında oynanan Koray iyi oynadı. Galatasaray için ciddi bir yaradır. 1 puana razı olurken 2-1 kaybettiler." ifadelerini kullandı.

"TERİM'İN OYUNDA KALMASI LAZIMDI"

Fatih Terim'in gördüğü kırmızı kartı da yorumlayan Dilmen, "Takımın da çok gergin olduğunu gördüm. Dördüncü hakem birkaç kez uyardı. Daha sonra orta hakem Fatih Hoca’yı uyardı. Kırmızı kartın neden olduğunu bilmiyorum. Fatih Terim gibi bir teknik direktörün oyunda kalması lazımdı." dedi.

"Arda ikinci sarı kart için uğraştı." ifadelerini de kullanan Dilmen, "Hakem Enzo Roco’ya gördüğüm kadarıyla, “Dalga geçme” dedi. Arda’ya ise, “Çok konuşma.” dedi. Penaltı kararı ağır bir karardı. Fakat sonra müthiş bir kontra atakla golü buldular. Fatih Karagümrük, 1 puanda kalsaydı, üzülürdü. Galatasaray 3 puanı hak etmedi. Galatasaray için ciddi bir kayıptır. Oyuncuları zorlu bir ay bekliyor." şeklinde konuştu.