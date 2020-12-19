Rıdvan Dilmen Galatasaray-Karagümrük maçını yorumladı
Rıdvan Dilmen, "Hakem Enzo Roco’ya gördüğüm kadarıyla, “Dalga geçme” dedi. Arda’ya ise, “Çok konuşma.” dedi.
Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, Esenyurt'ta konuk olduğu Fatih Karagümrük'e Mevlüt Erdinç'in 90+11. dakikada attığı gollen 2-1 mağlup olurken Rıdvan Dilmen'den ilginç açıklamalar geldi.. Karşılaşmanın hemen ardından, %100 Futbol programında konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi.
Fatih Karagümrük'ün iyi bir oyun çıkardığını söyleyen Dilmen, "Karagümrük, tecrübeli olmuş oyuncuları olan, sakin bir takım. Bugün orta sahanın ortasında oynanan Koray iyi oynadı. Galatasaray için ciddi bir yaradır. 1 puana razı olurken 2-1 kaybettiler." ifadelerini kullandı.
"TERİM'İN OYUNDA KALMASI LAZIMDI"
Fatih Terim'in gördüğü kırmızı kartı da yorumlayan Dilmen, "Takımın da çok gergin olduğunu gördüm. Dördüncü hakem birkaç kez uyardı. Daha sonra orta hakem Fatih Hoca’yı uyardı. Kırmızı kartın neden olduğunu bilmiyorum. Fatih Terim gibi bir teknik direktörün oyunda kalması lazımdı." dedi.
"Arda ikinci sarı kart için uğraştı." ifadelerini de kullanan Dilmen, "Hakem Enzo Roco’ya gördüğüm kadarıyla, “Dalga geçme” dedi. Arda’ya ise, “Çok konuşma.” dedi. Penaltı kararı ağır bir karardı. Fakat sonra müthiş bir kontra atakla golü buldular. Fatih Karagümrük, 1 puanda kalsaydı, üzülürdü. Galatasaray 3 puanı hak etmedi. Galatasaray için ciddi bir kayıptır. Oyuncuları zorlu bir ay bekliyor." şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...