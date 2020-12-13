Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut ve Ali Koç eleştirisi
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, farklı Malatyaspor yenilgisi sonrası sert eleştiriler yaptı, hedefinde ise Erol Bulut ve Ali Koç vardı.
Malatyaspor yenilgisi sonrası Rıdan Dilmen, sert eleştirilerde bulundu.
Dilmen futbolcuları, teknik direktör Erol Bulut'u ve Başkan Ali Koç'u eleştirdi.
İşte o sözler:
"17 yaşında, 20 yaşında oyuncuyu Alanya'da ben de yönetirim. Büyük takım hocası olmakla, Alanya'da hoca olmak arasında fark vardır.
Emre abileri 'Gel' demiş, onlar da gelmişler. O zaman o da 'Ben size gel dedim ama yürüyün diye gelin demedim' diyecek. Caner, Mert, Gökhan, 'Emre'yi kıramadım' diyor. Kırsınlar o zaman Emre abilerini. Başarıyı herkes sahiplenir, başarısızlıkta hepsi kaybolur.
Fatih Terim enerjisini veriyor takımına. Kim ne derse desin, en kompakt oynayan takımlardan ve en zor dönemlerden geçebiliyorlar çünkü hükmeden liderleri var. Fenerbahçe'de lider yok.
Erol hoca kadar bu oyuncuların da hizaya getirilmesi lazım! Ne anlıyorsunuz, anlayın. Burası Fenerbahçe, tıkır tıkır maaşınızı alıyorsunuz.
Sosa devrede oyuna giriyor, maça mı giriyorsun, yürüyüşe mi çıkıyorsun... Isınanlara bakıyorum, Novak kakara kikiri yapıyor, burası Fenerbahçe! Emre Belözoğlu, Ali bey, siz hangi takımda oynadığını anlatamadıysanız, birinci suçlu sizlersiniz. Tarihe geçtiniz, övünün."
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