Rizespor Başkanı'ndan yine büyük gaf!

15 Haziran 2020 Pazartesi, 01:14

Rizespor Kulübü'nün ilginç açıklamalarla gündem yaratan Başkanı Hasan Kartal'dan yine tekpi çeken bir açıklama geldi. Bir TV kanalına "Hak yerini buldu, Alacağımız vardı, onu aldık. Allahın sopası yok" diyen Kartal'ın sözlerine Galatasaray camiası büyük tepki gösterdi.

Galatasaray Genel Kurul üyeleri, "Muslera gibi bir oyuncunun ayağının kırılığı maçta verilen bu demeç terbiye eksikliğidir" yorumunda bulundular. Ancak Hasan Kartal, bu sözlerinni yanlış anlaşıldığını, maçın sonucunu kast ettiğini söyledi.