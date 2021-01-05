Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor

05 Ocak 2021 Salı, 12:25

Fransa’nın Lille kulübünde gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin uzun süredir radarında olan Zeki Çelik için Roma ve Everton harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille’de forma giyen Zeki Çelik, transfer döneminin en kilit isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin, milli yıldızın transferi için onay verdiği Avrupa basınında gündem olurken, İtalya’nın Roma kulübünün de bu transfer için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Lille’de bu sezon hem lig hem de Avrupa kupalarında toplam 15 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, süre aldığı bu maçlarda 2 gol, 2 asiste imza attı. Ofansif anlamda da etkili bir oyun sergileyen Zeki için, İtalyan basında Roma’nın transfer teklifi yapmaya hazırlandığı yazıldı.

Öte yandan Çizme basınında, 23 yaşındaki sağ bek için Lille’in 13-15 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirlediği de belirtildi. 2018 yılının yaz transfer döneminde Fransa’nın yolunu tutan Zeki’nin mukavelesi ise 2023 yılında bitiyor.



