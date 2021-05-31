"Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu" sorusunun yanıtı belli oldu

Portekizli yıldız Ronaldo, Juventus ile yol ayrımına geldi, İtalyanlar kapıyı açtı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:34
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İtalya Ligi ekiplerinden Juventus’ta gözler Cristiano Ronaldo’nun geleceğine çevrildi. Teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo’nun ardından Massimiliano Allegri, Ronaldo ile ilgili kararını verdi.

Portekizli yıldız Ronaldo, Juventus ile yol ayrımında. Yıldız oyuncunun eski kulübü Manchester United’a geri dönmeye hazırlandığı iddia ediliyor. 

RONALDO’NUN SATIŞINA ONAY VERDİ

Juventus’un yeni teknik patronu Allegri, Ronaldo’nun kulübe para kazandırarak satışına onay verdi. Bilindiği üzere Ronaldo bir sonraki sezon ayrılırsa bonservisi elinde olacak. Dolayısıyla siyah-beyazlılar Ronaldo’dan gelir elde edebilmek istiyor. 


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