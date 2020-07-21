Ronaldo'dan bir rekor daha!
Ronaldo Avrupa’nın 5 büyük liginin 3’ünde 50 ve üzeri gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.
İtalyan devi Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Seria A’nın 34. haftasında oynanan Lazio maçında tarihî bir başarıya imza attı.
Serie A’nın 34. haftasının kapanış maçında Juventus, evinde Lazio’yu ağırladı. Maçın 51. dakikasında penaltı kazanan ev sahibinde topun başına geçen Ronaldo takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu golle bu sezon Serie A’daki 29. golünü kaydeden yıldız futbolcu, Juventus’a geldiği günden bu yana ligde çıktığı 61 maçta 50. golüne ulaştı. Yıldız futbolcu Avrupa’nın 5 büyük liginin 3’ünde 50 ve üzeri gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.
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