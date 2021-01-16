Rooney emekli oldu takımın başına geçti
Championship takımlarından Derby County’de oyuncu-menajer rolünde görev yapan Wayne Rooney’nin futbolcu olarak emekli olduğu ve takımın başına tam zamanlı olarak geçtiği açıklandı.
Championship takımlarından Derby County’de oyuncu-menajer rolünde görev yapan Wayne Rooney’nin futbolcu olarak emekli olduğu ve takımın başına tam zamanlı olarak geçtiği açıklandı.
Derby County’nin yaptığı açıklamada Wayne Rooney ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 35 yaşındaki Rooney, Phillip Cocu’nun görevden ayrılmasından sonra takımın başına geçmiş ve hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yapıyordu. Wayne Rooney ile birlikte Shay Given ve Liam Rosenior’un yardımcı antrenör olarak görev yapacağı, Steve McClaren’ın da yönetim kurulu danışmanlığı görevine devam edeceği ifade edildi. Rooney, yaptığı açıklamada, ‘’ Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard ve Phillip Cocu gibi bu takımı çalıştırmış isimleri takip etmek benim için büyük bir onur. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulmak için her şeyi yapacağım. Kulübü son 12 ayda tanık olduğum potansiyeline ulaştırabilmek için çalışacağım. ‘’ ifadelerini kullandı. Wayne Rooney’nin göreve getirilmesi için kulübün şu anki sahibi Mel Morris ile kulübü devralması beklenen Şeyh Khaled’in ortak karar aldığı ifade edildi. Premier Lig’de Manchester United ve Everton formaları giyen Rooney, 2020 kış transfer döneminde MLS temsilcisi DC United’dan Derby County’e katılmıştı. Wayne Rooney teknik direktörlük kariyerine yarın iç sahadaki Rotherham maçı ile başlayacak
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