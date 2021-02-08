“Sağlık çalışanı olarak gelenler nasıl böyle küfür edebiliyor”

08 Şubat 2021 Pazartesi, 10:57

Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, derbiyi izlemeye gelen sağlık çalışanları ile ilgili açıklama yaptı. Ziyal, “Bu seyirci topluluğu, resmi olarak izin verilen kişiler ise, nasıl böyle toplu küfürler etmiştir” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederken, karşılaşmayı tribünden takip edenlerin sayısı ve tamamının sağlık çalışanı olup olmadığı tartışması gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Tribünde 150 kişi vardı” açıklamasını yaparken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Videolarla belirledik. En az 3 bin kişi vardı ve bununla ilgili gereken girişimleri yapacağız” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ziyal, yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.



“BU SEYİRCİ TOPLULUĞU NASIL BU ŞEKİLDE KÜFÜR EDEBİLİR”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun maça gelenlerle ilgili açıklama yapmak zorunda olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ziyal, “Eğer 150 kişiye gerçekten ‘sağlık çalışanı’ sıfatı ile izin verildi ise, niçin böyle bir derbi bu girişim için ‘deneme maç’ seçilmiştir? Tribünlerde 150 kişiden geri kalan binlerce kişi hangi sıfatla orada bulunmakta idi? Bu ‘sağlık çalışanı’ 150 kişinin içinde neden hiç Galatasaray Spor Kulübü Üyesi ya da taraftarı sağlık çalışanı yoktur ve niçin Galatasaray Spor Kulübü’nden de üye bazında da olsa isim talep edilerek davette bulunulmamıştır? Yoğun pandemi döneminde ve sokağa çıkma yasağı da var iken o kadar kişi stada nasıl ve hangi kriterlere göre gelebilmiş ve alınabilmiştir? O kalabalık içinden çıkabilecek hastalık ihtimalinin sorumluları kimler olacaktır? Bu seyirci topluluğu eğer resmi olarak izin verilmiş bir topluluk ise, nasıl misafir takım teknik direktörü ve futbolcularına toplu küfürlü tezahüratta bulunabilmiştir? Bu soruların cevabını gerek Türkiye Futbol Federasyonu, gerekse de ev sahibi kulüp vermek durumundadır” ifadelerini kullandı.



