Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.

İHA
21 Mayıs 2021 Cuma, 14:39
Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı
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Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bugün poster çekiminde buluştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.
2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran siyah-beyazlıların başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi.


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