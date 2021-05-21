Şampiyon Beşiktaş poster çekimi yaptı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bugün poster çekiminde buluştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen poster çekiminde buluştu.
2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla taçlandıran siyah-beyazlıların başarısı gerçekleştirilen poster çekimiyle ölümsüzleştirildi.
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