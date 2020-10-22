Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz!
A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı. Son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını 4-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.
A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.
Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0
B Grubu:
Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2
C Grubu:
Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- 'Bütün Türkiye duysun, kocamı ben çok sevdim'
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi
Video Haberler
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- 'Bütün Türkiye duysun, kocamı ben çok sevdim'
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Düğünde sahte altını gerçeğiyle değiştirdi