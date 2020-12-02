Şampiyonlar Ligi'nde sürprizler gecesi
Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Ajax'ı 1-0 mağlup eden Liverpool ve Manchester City ile 0-0 berabere kalan Porto, gruptan çıkmayı garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.
LİVERPOOL LİDER OLARAK ÜST TURA ÇIKTI
D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.
B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3
B Grubu
Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3
C Grubu
Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0
D Grubu
Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0
Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1
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