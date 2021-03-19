Şampiyonluk yolu çok transfer yapmaktan mı geçiyor?

19 Mart 2021 Cuma, 10:52

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son dönemine girildi. Lider Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla zirvede yer alıyor. Onu takip eden Galatasaray 61, 3. Fenerbahçe şse 58 puan topladı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yer alan bu üç takımın sezon boyu yaptıkları transfer sayıları ise dikkat çekiyor. Lider Beşiktaş ve takipçisi Galatasaray 13'er, 3. Fenerbahçe ise 22 transfer yaptı.

ŞAMPİYONLAR KAÇ TRANSFER YAPTILAR?

Süper Lig'de şampiyon olan takımların son 5 sezonda yaptıkları transfer sayıları ise şöyle:

2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir 14,

2018 2019 şampiyonu Galatasaray 13,

2017-2018 şampiyonu Galatasaray 11,

2016-2017 şampiyonu Beşiktaş 14,

2015-2016 şampiyonu Beşiktaş 10, transferle şampiyon oldular.

Kulüp ekonomilerinin zora girdiği ve hatta bu ekonomik durumla kulüplerin sürdürülebilir bir plan yapamayacağını söyleyenler yıllar geçtikçe transfere daha çok bütçe ayırmışlar. Avrupa'daki durum ise tahmin edebileceğiniz gibi bambaşka.

AVRUPA'DA ŞAMPİYONA KAÇ TRANSFER LAZIM?

Geçtiğimiz sezon tüm Avrupa'yı panzer gibi ezen, dağıtan; alınmadık kupa bırakmayan Bayern Münih bu başarısını sadece 7 transfer yaparak sağladı. Yine uzun bir süreden sonra İngiltere şampiyonu olarak taraftarlarının yüzünü güldüren Kloop'un Liverpool'u da sadece 4 tranfer yaptı. İspanya şampiyonu Real Madrid 9 transfer yaparak Süper Lig kriterlerinin altında kaldı(!)

BAŞARI İÇİN DEĞİL TRANSFER İÇİN TRANSFER

Başarının sadece takıma yeni isimler katarak mümkün olacağını zanneden kulüp yöneticileri bu tabloları incelemiyorlar mı? Kulüplerin girdiği bu ekonomik krizin çıkışını daha çok transfer yaparak mı çözmeyi düşünüyorlar? Bu sorular uzar gider ancak bildiğimiz tek bir şey var o da Türkiye'de transfer sadece transfer olsun diye yapılıyor, başarı gelsin, eksik noktalarıma ilaç olsun diye değil.