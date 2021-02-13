Samsun'da genç boksörlerin sıra dışı antrenmanı
Samsun'da bir grup genç boksör, salon sonrası kırsal alanda sıra dışı bir antrenman programı uyguluyor.
Samsun'da bir grup genç boksör, salon sonrası kırsal alanda sıra dışı bir antrenman programı uyguluyor. Genç sporcular Uzgur Mahallesi'nde yaşayan yaşlıların kışlık odunlarını taşıyor, kırıyor, ağaca tırmanıyor, otomobil lastiklerini dövüyor, koşu yapıyor. Mahalleli ise gençlere, süt, ayran, yoğurt ve yumurta ikram ediyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 07- 18 yaş arası kız-erkek yaklaşık 50 boksör, antrenmanlarını kapalı spor salonları yerine doğal havada eğlenerek ve öğrenerek gerçekleştiriyor. İlkadım ilçesine bağlı Uzgur Mahallesi'nde antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan sporcular, mahallede yaşayan yaşlıların kışlık odunlarını taşıyor, kırıyor, ağaca tırmanıyor, otomobil lastiklerini dövüyor, koşu yapıyor. Milli takım boks antrenörü Nihar Bilir'in çalıştırdığı sporcular keyifli anlar yaşıyor. Mahalleli ise gençlere, süt, ayran, yoğurt ve yumurta ikram ediyor.
Sporcu Yusuf Deniz, "5 yıldır boksla ilgileniyorum. Pandemiden dolayı salonlarda antrenmanları yapamıyoruz. Temiz hava daha iyi. Burada lastik döverek koşuyoruz. Odun kırıyoruz. Ağaçlara tırmanıyoruz ve yaşlılara yardım ediyoruz" dedi.
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