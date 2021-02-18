Samuel-Osayi: Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim

18 Şubat 2021 Perşembe, 14:24

Geleli çok uzun zaman olmadı. Bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum, çok mutluyum. İngiltere'den İstanbul'a geldim. Bu zamana kadar her şey iyi geçti. Bir kaç maç oynadım. Onlardan da keyif aldım. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum.

NEDEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİN?

Ana neden sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nun konuşmasıydı. Kendimi burada geliştirme şansım olduğunu söyledi. Ailemle de görüştüm. Genç bir oyuncuyum. Buraya gelip kendimi geliştirmek istedim. Menajerimle konuştuktan sonra da buraya geldim.

GELİŞTERMEN GEREKEN NOKTALAR HANGİLERİ?

Genç bir oyuncuyum ve çok fazla geliştirmem gereken noktalarım var. Final kararları, gol atma ve gol şansı yaratma konusunda kendimi daha çok geliştirmeliyim. Hız konusunda, dribling konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ama oyuncu olarak herkes sizden fazlasını bekler. Taraftarlar, sizden gol atmak ve gol pozisyonu yaratmanızı beklerler, bu özelliklerimi geliştirmek istiyorum. Çok çalışıyorum. Kendimi bu noktalarda geliştirmeye çalışıyorum. Bunları geliştirdikten sonra kulüp de kazanım elde edecektir.

Geldiğimden bu yana çok iyi karşılandım. Burada çok rahat ve iyi hissediyorum. İyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor. Burada olduğum müddetçe de buna çalışaacağım.

İlk maçımda girdiği ikili mücadelelerde buranın çok fazla fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm. Buradaki fiziksel rekabetleri görüyordum. Championship'e göre burası daha fiziksel olarak yüksek. Ancak tempo biraz daha az. Burada çok fazla tutku söz konusu. Özellikle Galatasaray maçından sonra insanların gerginliği, kızgınlığı buradaki tutkuyu çok daha fazla ortaya çıkardı.

Genç bir oyuncuyum, kendisi Real Madrid'de de oynamış bir oyuncu. Onun geldiğini duyduğumda Fenerbahçe gelme konusunda güçlü bir neden oluşturdu. Mesut Özil'den de çok şey öğreniyorum. Her zaman gelişmeye açık bir oyuncuyum. Kendimi geliştirme adına ondan da bir çok şey öğreniyorum.

Baskı futbolcu için her zaman var. Futbolcu iseniz bunu her yerde hissedersiniz. Ben bu baskıyı kendime goüven kazandırmak için çalışıyorum. Kendimi bu anlamda taraftarların beklentilerini karşılamak adına göstermek istiyorum. Nasıl bir futbolcu olduğumu saha içinde göstermek istiyorum. Taraftarlardan çok mesaj aldım. Bunlar bende güven oluşturuyor. Çok çılgıncaydı. Fenerbahçe taraftarlarının video'larını da izlemiştim. İngiltere'deki arkadaşlarım da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünden bana bahsetmişti. 400-500 kişi maça giderken ve ayrılırken oluyor diye şoförüm de söylemişti. Benim amacım taraftarın bu beklentisini karşılamak.

Genç oyuncu olarak Londra'da oynuyorsanız çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Manchester City ve Chelsea'den teklif geldiğinde oraya gitmek istersiniz. Ancak o zaman annem ve babamla görüştüğümde Chelsea ve Manchester City'ye gitmek yerine kendimi geliştirmek için Blackpool'a gitme konusunda anlaştık. Orada kendimi geliştirmek istedim. Her zaman doğru kararları vermeye çalışıyorum.

"BİR GÜN DÜNYANIN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN BİRİ OLABİLİRİM"

Kendime koyduğum bir limit yok. Her zaman temel hedefim kendimi hep geliştirmek. Son sezon kariyerimin en iyi sezonuydu. Bu şekilde devam edersem kendimi en üst noktaya çıkaribilirim. Fenerbahçe'de veya başka bir kulüpte, zayıf noktalarımı geliştirirsem, bu konu üstünde çok çalışırsam bir gün dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim.