Şenol Güneş, Beşiktaş-Trabzon maçında
A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İki kulübün başkanları da karşılaşmayı birlikte izledi.
A Milli Takım Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti. İki kulübün başkanları da karşılaşmayı birlikte izledi.
Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktörlük kariyerinde her iki takımı da çalıştıran ve Beşiktaş ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Güneş, Vodafone Park’ta karşılaşmayı yakından izledi.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadeleyi birlikte izledi.
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