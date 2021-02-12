Sergen Yalçın'dan kafaları karıştıran 'sözleşme' açıklaması

12 Şubat 2021 Cuma, 09:06

Beşiktaş'ta kupa zaferi yaşanırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ile ilgili açıklaması kafaları karıştırdı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın, Başkan Çebi’nin “Hocamız ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok” sözlerinin hatırlatılmasının ardından şu açıklamayla mesaj yolladı;

“Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye’de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil.”