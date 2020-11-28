Sergen Yalçın'ın derbi planı hazır!

28 Kasım 2020 Cumartesi, 23:55

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Sergen Yalçın'ın özellikle orta alanı kalabalık tutma adına taktik çalışması yaptırdığı öğrenidi.