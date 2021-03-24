Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı
Sistem9 Yeşilyurt Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 2 sat alıp ilk maçtaki 3-0'lık avantajla şampiyonluğa ulaştı
Sistem9 Yeşilyurt, İstanbul’da konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Volei Alba’yı 3-0’lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu oldu.
İlk mücadelede rakibini deplasmanda 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt, final maçının ilk setini alarak şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele, sonunda fileden 3-0’lık setlerle galip ayrılan Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası’nın sahibi oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilaria Vagni, Selin Konstantin
Sisten 9 Yeşilyurt: Duru Aksu, Jennifer Cross, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Buke Gülübay, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude, Alexia Carutasu, Lana Scuka, Derya Cebecioğlu, Tuna Çetinay
Başantrenör: Mehmet Kamil Söz
CSM Volei Alba: Baciu, Alupei, Malkova, Hood Scott, Antonijevic, Eleksic, Spasenic, Romana Rus, Kocic, Cheluta, Bleicher, Celic, Popovic, Milenkovic
Başantrenör: Darko Zakoc
Setler: 25-17, 25-17, 25-12
Süre: 67 dakika (24, 24, 19)
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