Sivasspor, Ahmet Oğuz’u kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Kasımpaşa’da forma giyen Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
12 Ocak 2021 Salı, 19:29
Sivasspor, Ahmet Oğuz’u kadrosuna kattı
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Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Kasımpaşa’da forma giyen Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig’de son haftalarda oynadığı futbolla çıkışa geçen Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği’nde oynayan, bu sezonun başında da Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz’u resmen kadrosuna kattı.
Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor’umuz, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadesi kullanıldı.


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