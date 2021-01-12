Sivasspor, Ahmet Oğuz’u kadrosuna kattı

12 Ocak 2021 Salı, 19:29

Transfer çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, Kasımpaşa’da forma giyen Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de son haftalarda oynadığı futbolla çıkışa geçen Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği’nde oynayan, bu sezonun başında da Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz’u resmen kadrosuna kattı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor’umuz, Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadesi kullanıldı.



