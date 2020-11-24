Sivasspor Başkanı Otyakmaz’ın acı günü

24 Kasım 2020 Salı, 19:07

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın amcası Ömer Otyakmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, başkan Otyakmaz’ın amcasının vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili Başkanımız Mecnun Otyakmaz’ın amcası Ömer Otyakmaz’ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ömer Otyakmaz’a yüce Allah’tan rahmet; başta Başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın (25 Kasım Çarşamba) öğlen namazını müteakip Doğanşar ilçesi Ortaköy defnedilecektir.”



