Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 21'inci hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Bugün uçakla İstanbul'a gidecek olan Demir Grup Sivasspor kafilesi, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
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