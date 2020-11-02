Solhan Spor: 1 - 3 Fenerbahçe HDI Sigorta
AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta maçında deplasmanda Solhan Spor'a konuk olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 13'üncü hafta maçında deplasmanda Solhan Spor'a konuk olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Solhan Spor oyuncuları sahaya 'Geçmiş olsun İzmir' pankartıyla çıktı. Her iki takımın oyuncuları da 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Solhan Spor karşısına mücadeleye Metin Toy, Hasan Sıkar, Salvador Hidalgo, İzzet Ünver, Ulaş Kıyak, Graham Vigrass altısı ve libero Hasan Yeşilbudak ile başladı.
Maçtaki ilk sayı Fenerbahçe'de Hidalgo'dan gelirken Solhan Spor, Pavel Kuklinski ve Orçun Ergun'la 2-1 öne geçti.
Setler: 17-25, 22-25, 25-23, 20-25
Süre: 120 (26, 34, 32, 28)
Ligin 13'üncü haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yendi.
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