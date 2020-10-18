Son 10 dakikada akılalmaz geri dönüş!
Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Tottenham ile West Ham, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 3-3 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 1. dakikada Heung-Min Son, 8. ve 16. dakikalarda Harry Kane'den geldi. West Ham'ın golleri ise 82. dakikada Balbuena, 85. dakikada Davinson Sanchez(KK) ve 90+4'te Lanzini'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 8'e yükseltti. Diğer Londra ekibi West Ham United ise 7 puana çıktı.
Tottenham, Premier Lig'in 6. haftasında Burnley'e konuk olacak. Tottenham hafta içinde Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da LASK Linz ile sahasında karşılaşacak.
West Ham United, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak.
KANE-SON UYUMU
Tottenham'ın hücum ikilisi Harry Kane ve Son'un işbirlikleri bambaşka bir seviyeye çıktı. Sezon başından beri durdurulamayan ikili birbirlerine yaptıkları asistler ve attıkları gollerle öne çıktı.
Harry Kane, Tottenham'ın son 15 Premier Lig golünün 12'sinde skora direkt olarak katkı yaptı. Bu sezon 5 gol ve 7 asist yapan İngiliz forvet, bu sezon 10 gol sınırının üzerinde katkı yapan ilk oyuncu oldu.
Heung-Min Son ise bu sezon Premier Lig'de toplamda 7 gol ve 2 asiste katkı sağladı.
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