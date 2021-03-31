SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar endişesi

31 Mart 2021 Çarşamba, 16:43

Süper Lig'in liderliğinde bulunan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar için gelecek haber bekleniyor.

Kamerun Milli Takımı kampında sakatlanan ve adelesinde ağrı hissettiği belirtilen Aboubakar'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Yarın Türkiye'ye dönecek olan Kamerunlu golcünün çekilecek MR'ının ardından son durumunun belli olacağı kaydedildi.

Golcü oyuncunun Kasımpaşa maçını kaçırma ihtimalinin olduğu ancak ilk bilgilere göre daha fazlasının beklenmediği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.