SON DAKİKA| Fenerbahçe'de 3 pozitif vaka daha

SON DAKİKA... Fenerbahçe 3 futbolcsunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı sonrası kadroda olmayan 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 09:55
SON DAKİKA| Fenerbahçe'de 3 pozitif vaka daha
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Yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.


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