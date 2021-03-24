SON DAKİKA| Fenerbahçe'de 3 pozitif vaka daha
SON DAKİKA... Fenerbahçe 3 futbolcsunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçı sonrası kadroda olmayan 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.
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