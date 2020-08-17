Spor basının acı kaybı:İlyas Namoğlu'nu kaybettik
TSYD önceki İstanbul şube başkanlarından ve eski genel merkez yöneticisi İlyas Namoğlu hayata veda etti.
Türk spor basını İlyas Namoğlu'nu kaybetti.
TSYD önceki İstanbul şube başkanlarından ve eski genel merkez yöneticisi İlyas Namoğlu hayata veda etti.
Hürriyet gazetesinde yıllarca foto muhabirliği yapan Namoğlu, defalarca TGC ve TSYD ödülleri kazanmıştı.
Namoğlu'nun cenazesi yarın Zincirlikuyu camisinde kılınacak öğle namazının ardından (salı) toprağa verilecek.
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