Spor basının acı kaybı:İlyas Namoğlu'nu kaybettik

TSYD önceki İstanbul şube başkanlarından ve eski genel merkez yöneticisi İlyas Namoğlu hayata veda etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:00
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Türk spor basını İlyas Namoğlu'nu kaybetti.

TSYD önceki İstanbul şube başkanlarından ve eski genel merkez yöneticisi İlyas Namoğlu hayata veda etti.

Hürriyet gazetesinde yıllarca foto muhabirliği yapan Namoğlu, defalarca TGC ve TSYD ödülleri kazanmıştı.

Namoğlu'nun cenazesi yarın Zincirlikuyu camisinde kılınacak öğle namazının ardından (salı) toprağa verilecek.


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