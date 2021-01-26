Süper Kupa sahibini buluyor
Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir ile Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşacak.
MEDIPOL BAŞAKŞEHIR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
MEDIPOL BAŞAKŞEHIR'DE ÖNEMLI EKSIKLER
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.
Trabzonspor'da ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
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