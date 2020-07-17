Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi.
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