Süper Lig yayınında Katarlı beIN Sports'a Türk rakip!

12 Mart 2021 Cuma, 08:42

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran, konuk olduğu Uçankuş TV'de, Süper Lig'in yayın haklarını almak istediğini söyledi.

"NİYETİMİZ VAR"

"Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Saran, “Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız” ifadelerini kullandı. Saran'ın şirketler grubundaki firmalar beIN Sports'a 4K yayın destek hizmeti vermiş, alacaklarını da uzun süre alalamamıştı.

Öte yandan başarılı iş insanı Sadettin Saran, yurt dışında iki spor kanalı daha kuracağının müjdesini verdi.

S SPORT PLUS İLE YAYINDA!

Saran Group bünyesindeki S Sport, S Sport 2 kanalları ve dijital platform S Sport Plus, Türkiye'deki en zengin içeriklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sadettin Saran, S Sport Plus platformunun pandemi döneminde %400 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.



