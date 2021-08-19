Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 13:17
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yarın, Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçı ile başlayacak 2. hafta, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor - Sivasspor mücadeleleriyle sona erecek.

Haftanın Hakemleri:

20 Ağustos 2021 - Cuma

20.30: Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos 2021 - Cumartesi

19.15: Kasımpaşa - Gzt Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15: Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45: Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21.45: Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos 2021 - Pazar

19.15: İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45: Fenerbahçe - Fraport Tav Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45: Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos 2021 - Pazartesi

21.45: Trabzonspor - Sivasspor: Abdülkadir Bitigen

21.45: Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek


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