Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Yarın, Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor maçı ile başlayacak 2. hafta, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor - Sivasspor mücadeleleriyle sona erecek.
Haftanın Hakemleri:
20 Ağustos 2021 - Cuma
20.30: Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos 2021 - Cumartesi
19.15: Kasımpaşa - Gzt Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15: Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45: Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45: Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos 2021 - Pazar
19.15: İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45: Fenerbahçe - Fraport Tav Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45: Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos 2021 - Pazartesi
21.45: Trabzonspor - Sivasspor: Abdülkadir Bitigen
21.45: Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek
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