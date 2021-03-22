Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

22 Mart 2021 Pazartesi, 14:46

Süper Lig'de zirve mücadelesi sürerken İddaa şampiyonluk oranları da güncellendi.

Lider Beşiktaş, İddaa'da sezon başından bu yana şampiyonluk oranlarındaki en düşük orana ulaştı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk oranı 1.40 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 4.10'luk oran verilirken Trabzonspor'un şampiyonluğuna verilen oran ise 50.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.40

Galatasaray: 4.10

Fenerbahçe: 4.10

Trabzonspor: 50.00