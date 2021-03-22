Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş sezon başından bu yana belirlenen oranlar arasında en düşük oranı yakaladı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi sürerken İddaa şampiyonluk oranları da güncellendi.
Lider Beşiktaş, İddaa'da sezon başından bu yana şampiyonluk oranlarındaki en düşük orana ulaştı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk oranı 1.40 olarak belirlendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 4.10'luk oran verilirken Trabzonspor'un şampiyonluğuna verilen oran ise 50.00
Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.40
Galatasaray: 4.10
Fenerbahçe: 4.10
Trabzonspor: 50.00
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