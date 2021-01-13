Süper Lig’in en değerli kalecisi Trabzonspor’da

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:11

Son 11 yıldır kalesini yerli isimlere emanet eden Trabzonspor, Süper Lig’in en değerli kalecisine sahip. Bordo-mavili takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, 14 milyon 500 Bin Avro’luk değeriyle Lig’in en pahalı oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu süre içerisinde kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony Silva oldu. Senegalli kaleci en son Trabzonspor’un 22 Kasım 2009’da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı kaleci oldu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor’un kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Kaleci Onur’un adından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise Süper Lig’in en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının ise takibinde bulunuyor.



SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİ KALECİLERİ

Trabzonspor’un kadrosunda bulunan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe’nin transfermarkt verilerine göre toplamda 15 milyon 450 bin Avro değeri bulunuyor. Söz konusu rakamlarla birlikte bordo-mavili takımın kalesi Süper Lig’in en değerli kalesi olma unvanını elinde bulundurdu. Uğurcan Çakır’ın 14 milyon 500 bin Avro, Erce Kardeşler 500 bin Avro, Arda Akbulut’un 250 bin Avro ve Muhammet Taha Tepe’nin ise 200 bin Avro değeri bulunuyor.

Karadeniz ekibini ise Fenerbahçe kalesi takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır 11 milyon Avro, Harun Tekin 300 bin Avro ve Oytun Özdoğan’ın ise 50 bin Avro’luk değeriyle toplamda 11 milyon 350 bin Avro değere sahip. Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok’a 4 milyon 400 bir Avro’luk piyasa değeri belirlenirken, Muhammed Şengezer 500 bin Avro, Volkan Babacan 300 bin Avro, Ahmet Kıvanç ise 50 bin Avro’luk piyasa değerine sahip. Başakşehir’in file bekçilerinin toplam değeri 5 milyon 250 bin Avro. Başakşehir’i takip eden ekip ise Galatasaray oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera’ya 3 milyon 500 bin Avro, Okan Kocuk’a 900 bin Avro, Fatih Öztürk’e ise 400 bin Avro değer biçildi. Sarı-kırmızılı eldivenlerin toplam değeri 4 milyon 800 bin Avro olarak hesaplandı. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş’ın 3 kalecisinin piyasa değeri ise 2 milyon 150 bin olarak hesaplandı. Ersin Destanoğlu’na 1 milyon 300 bin Avro, Utku Yuvakuran’a 800 bin ve Emre Bilgin’e de 50 bin değer biçildi.



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