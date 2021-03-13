Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz’in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi

13 Mart 2021 Cumartesi, 09:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi.

Kurul, Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 20 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.



Tahkim Kurulu'nun Galatasaray için aldığı kararlar şu şekilde;

Yapılan müzakere neticesinde;



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

