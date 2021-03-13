Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz’in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e verilen 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi.

DHA
13 Mart 2021 Cumartesi, 09:20
Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz’in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi.

Kurul, Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 20 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Tahkim Kurulu'nun Galatasaray için aldığı kararlar şu şekilde;

Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari  Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde;

  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca  24.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari  Yatırımlar A.Ş.’nin ve Başkanı Mustafa Cengiz’in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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