Tam 30 futbolcu koronavirüs!
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da yapılan yeni testlerin ardından koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 30'a ulaştı.
Koronavirüs kabusu, futbolu esir aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da koronavirüs vaka sayısı 30’a yükseldi.
İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Ankaraspor maçı öncesi (29 Ekim, Perşembe) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 13 kişi, rahatsızlanan oyuncular ve personellerin olması sonucunda ertesi gün (30 Ekim, Cuma) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 9 kişi olmak üzere, 2 günde toplam 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. Bugün gelinen bu noktada, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın oynayacağı Anagold 24Erzincanspor maçı öncesi yapılan COVİD-19 testleri sonucunda; 5 futbolcumuz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplamda 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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