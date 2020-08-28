TEF Ligi'nde şampiyon Beşiktaş E-sports oldu

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:52

Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde heyecan dolu sezon geride kaldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Asist Analiz ekranlarında yayınlanan Türkiye E-spor Futbol Ligi'nin final maçında Beşiktaş E-sports ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek TEF Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. Kazanılan şampiyonluk sonrası Beşiktaş E-sports takımının genel menajeri Mahmut Emin Öncel, şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı kasım ayında Asist Analiz ekranlarında devam edecek.

Sezonun final maçlarında, ilk olarak VPG Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Akdeniz ekibi final karşılaşmasında rakibini 2-0 mağlup ederek VPG Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.