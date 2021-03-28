TFF Başkanı Nihat Özdemir 3-0 sonrası hedef gösterdi: Katar 2022
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Norveç galibiyeti sonrası, "Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiysek Dünya Kupası'na da aynı şekilde gitmek istiyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiysek Dünya Kupası'na da aynı şekilde gitmek istiyoruz." dedi.
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşma sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özdemir, "Bu fikstür çekilince gerçekten üzülmüştüm. Çünkü grubun bizim dışımızdaki iki favori takımıyla ilk iki maçımızı oynayacaktık. Çok endişeliydim ama çocuklarımız maşallah ikisini de kazandı. Bugün Türk milletinin, İslam aleminin önemli gecesinde, Berat Kandili'nde bütün Türk milletini çok sevindirdiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Letonya karşısında da 3 puan alacaklarını kaydeden Özdemir, "Çok iyi oynadılar ve iki maçtan galibiyetle ayrılarak memleketimize dönüyoruz. 6 puanla grup lideriyiz. Evimizde inşallah salı akşamı Letonya ile oynayacağız. Oradan da galibiyet alarak yolumuza devam edeceğiz. Alacağımız bir 3 puan daha var. Gerçekten çok mutluyum. Çocukları, Şenol Güneş hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarının devam etmesini istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiysek Dünya Kupası'na da aynı şekilde gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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