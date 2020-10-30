TFF İzmir'deki 4 maçı erteledi
İzmir'de meydana gelen depremin ardından TFF, bu hafta İzmir'de oynanacak olan 4 profesyonel futbol müsabakasını erteledi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle "Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak."
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